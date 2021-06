Calciomercato Milan – C’è sempre Ilicic tra i profili seguiti | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: tra i profili seguiti dal club rossonero c'è sempre Josip Ilicic, calciatore dell'Atalanta

Come viene riportato da SportMediaset il Milan è alla ricerca del sostituito di Hakan Calhanoglu. Diversi i profili seguiti: tra questi c'è Josip Ilicic, calciatore in uscita all'Atalanta. Lo sloveno ha un contratto in scadenza nel 2022 e dunque potrebbe essere ceduto dal club bergamasco. Sul taccuino di Maldini e Massara ci sono anche Ceballos e Rafinha, che potrebbe arrivare in prestito. Ecco le top news sul calciomercato del Milan: le ultime sul ritorno di Bakayoko e non solo