Calciomercato Milan – C’è la fila per Upamecano: i club interessati

CALCIOMERCATO MILAN – Giovane, forte e dotato di forza fisica. E’ questo il modello di giocatore voluto da Ivan Gazidis e Ralf Rangnick per il prossimo anno. Il tedesco sembra l’erede designato di Stefano Pioli per la panchina. Una descrizione che somiglia molto al profilo di Dayot Upamecano, difensore classe 1998 del Lipsia. Il giocatore piace al Milan da tempo, che potrebbe fare un tentativo in estate visti i rapporti con Ralf Rangnick. Ma non sarà semplice arrivare al centrale francese, perché c’è la fila su di lui.

Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.it', su Upamecano ci sono club del calibro di Arsenal, Barcellona e Real Madrid, ultimo in ordine di tempo a partecipare ad una possibile asta. L'allenatore Zinedine Zidane, infatti, è pronto a privarsi di Nacho per fare spazio ad un giocatore che sembra prontissimo a fare il salto di qualità il prossimo anno.