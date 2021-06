Calciomercato Milan – C’è il Napoli in vantaggio su de Paul? Il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rodrigo de Paul è un obiettivo primario del Diavolo. Sull'argentino però c'è forte anche il Napoli

Daniele Triolo

Il Milan ha come obiettivo primario del suo calciomercato estivo l'acquisto di Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista argentino dell'Udinese. Nelle intenzioni del club di Via Aldo Rossi, infatti, l'ex Racing Club e Valencia dovrebbe prendere il posto in campo di Hakan Calhanoglu, che si svincolerà a parametro zero a fine mese.

Il Diavolo, però, dovrà fare attenzione alla folta concorrenza su de Paul, autore di 9 gol e 10 assist nell'ultima stagione in Serie A. Dell'Atlético Madrid, certo. Ma, soprattutto, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Gli azzurri, secondo il quotidiano romano, si sarebbero fatti avanti con i friulani già da diverse settimane, e, ad oggi, avrebbero una posizione di vantaggio nelle eventuali trattative di calciomercato con de Paul. Un'opzione morale, insomma, di prelazione sul talento del sudamericano, valutato dal club di proprietà dei Pozzo ben 40 milioni di euro.

Una cifra alta, questa, per tutte le pretendenti al cartellino del giocatore. Ma che il Napoli potrebbe abbattere mediante l'inserimento di qualche contropartita tecnica gradita all'Udinese nell'operazione. I partenopei vogliono capire soltanto se de Paul dovrà convivere con Fabián Ruiz in mezzo al campo oppure se avrà più libertà per la cessione dello spagnolo nella Liga.

Milan, dunque, beffato per de Paul? Tutt'altro. Le vie del calciomercato, si sa, sono infinite. Ma, ad ogni modo, se il Diavolo vorrà davvero mettere le mani sul numero 10 dell'Udinese, dovrà essere molto rapido e convincente nelle sue mosse.