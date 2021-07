Calciomercato Milan – C’è distanza col Santos per Kaio Jorge: il punto

Il Milan continua il pressing su Kaio Jorge in questa sessione di calciomercato. C'è però distanza tra i rossoneri e il Santos

Il Milan continua il pressing su Kaio Jorge in questa sessione di calciomercato . C'è però distanza tra i rossoneri e il Santos . A riferire i dettagli Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'originale', in onda su Sky Sport.

Il club di Via Aldo Rossi offrirebbe 5-6 milioni di euro per avere sin da subito il talento classe 2002, in scadenza a dicembre. Il club verde-oro ne chiede10. C'è dunque una distanza importante tra le parti.