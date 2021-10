Calciomercato Milan – Cavani vicino alla Juventus a gennaio

Cavani, un vecchio obiettivo di calciomercato del Milan, è pronto a lasciare il Manchester United e potrebbe finire in bianconero.

Potrebbero esserci importanti sviluppi per Edinson Cavani, vecchio obiettivo di calciomercato del Milan. L'uruguaiano classe 1987, infatti, sembra pronto a lasciare il Manchester United già a gennaio. Con i Red Devils non è più al centro del progetto e ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Così, già a gennaio potrebbe andare via. Il cartellino è valutato solo 6 milioni, pochi considerando il talento del giocatore, anche a causa del contratto breve. Secondo il Mundo Deportivo, sulle sue tracce ci sarebbe addirittura il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ex rossonero. Occhio però anche alla Juventus. I bianconeri sono molto vicini e cercano un bomber di alto livello. Potrebbe essere proprio il Matador il rinforzo giusto. Le Top News di oggi: Donnarumma ritorna sul Milan, paragone illustre di Rebic per Tonali