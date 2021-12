Calciomercato Milan – Casting difesa: tutti i nomi di Maldini e Massara

Le ultime news sul calciomercato del Milan: chi sostituirà Simon Kjær nella sessione di gennaio? Ecco a chi sta pensando la dirigenza

Nella sessione invernale di calciomercato il Milan acquisterà un nuovo difensore centrale. Si tratta di una necessità per il club rossonero, che, inizialmente, non avrebbe voluto compiere alcun movimento in entrata a gennaio 2022 . L'infortunio di Simon Kjær , però, ha messo fuori causa il danese per il resto della stagione ed il Diavolo, ora, deve sostituirlo con un centrale di qualità.

Resta come ultima opzione anche il ritorno di Mattia Caldara, attualmente in prestito al Venezia. Maldini e Massara, ha riferito il quotidiano torinese, passeranno le feste di Natale alla ricerca della giusta strategia per il giusto investimento: punteranno su un difensore di prospettiva, che possa crescere in futuro, o su un elemento, magari, pronto subito, che possa magari arrivare anche in prestito?