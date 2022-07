Calciomercato Milan – Ceduto Castillejo al Valencia: ritroverà Gattuso

Samu Castillejo lascia il Milan in questo calciomercato estivo. Tornerà nella Liga, giocherà nel Valencia dell'ex rossonero Gennaro Gattuso

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato su Samu Castillejo. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, ha ceduto Castillejo al Valencia, allenato dall'ex rossonero Gennaro Gattuso, dopo quattro stagioni di militanza milanista per l'ex Málaga e Villarreal.

Calciomercato Milan, saluta per sempre Castillejo

Castillejo era giunto al Milan nel calciomercato estivo 2018 per 25 milioni di euro, proveniente proprio dal 'Sottomarino Giallo' nell'ambito dello scambio con l'attaccante colombiano Carlos Bacca (valutato, invece, 7). L'esterno offensivo spagnolo, per l'occasione, aveva sottoscritto con il Diavolo un contratto di cinque anni da oltre 2 milioni di euro netti a stagione.

Da tempo, però, Castillejo non rientrava nel progetto tecnico del Milan: nelle ultime sessioni di calciomercato, spesso, era stato ad un passo dall'addio. La scorsa estate, poi a gennaio, era stato vicino allo stesso Valencia, poi alla Sampdoria. Ieri si è sbloccato in via definitiva l'affare con il club iberico, così l'ormai ex numero 7 rossonero ha svolto l'allenamento a Milanello, quindi ha svuotato il proprio armadietto e salutato i compagni.

Il Milan risparmierà sul suo ultimo anno di ingaggio e percepirà dal Valencia una serie di bonus che scatteranno nel momento in cui Castillejo raggiungerà obiettivi, personali e di squadra, nel corso dell'edizione 2022-2023 della Liga. Al Valencia, il giocatore andaluso ritroverà Gattuso, che lo aveva allenato già in rossonero. Proprio con lui, stagione 2018-2019, Castillejo ha vissuto il suo momento più bello in rossonero, con 4 gol in Serie A.

Ora il giocatore spagnolo potrà rimettersi in gioco. Visto che, nell'ultima annata, ha collezionato appena 122' di gioco in campionato, distribuiti nell'arco di 5 presenze soltanto in campionato. Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>