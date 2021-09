Calciomercato Milan – Castillejo, trattativa in corso con lo Spartak Mosca

Le ultime sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo potrebbe essere al CSKA Mosca. Ecco l'indiscrezioni proveniente da eurostavka

Il calciomercato del Milan, forse, non è ancora terminato. Samu Castillejo, infatti, potrebbe essere ceduto. Proprio oggi si era parlato dell'interesse dell'Hertha Berlino per lo spagnolo nell'ultimo giorno di mercato, così come dichiarato dal ds Fredi Bobic: " Alle ore 15:00 abbiamo avuto la possibilità che il giocatore potesse essere sul mercato. Conosco il giocatore, lo conoscevamo tutti. E' stato tutto molto veloce, ma non c'era il tempo perché avremmo dovuto rescindere il contratto con il Milan. In quei momenti deve andare tutto bene".

In realtà, però, potrebbe muoversi qualcosa nell'immediato. Stando a quanto scrive il portale eurostavka, il Milan e lo Spartak Mosca sarebbero in trattativa per Castillejo. Lo spagnolo potrebbe andare in prestito al club russo, ma non è escluso che possa essere inserito un diritto di riscatto fissato a 8-10 milioni. Il CSKA starebbe cercando in queste ore di abbassare la cifra. Vedremo se la cessione di Castillejo si concretizzerà nelle prossime ore, anche se lo spagnolo starebbe per ottenere il visto russo, ragion per cui è ipotizzabile che il trasferimento possa andare in porto. Intanto ha parlato Messias in conferenza stampa.