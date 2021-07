Calciomercato Milan – Castillejo tiene in scacco la fascia destra

Il Milan vuole cedere Samu Castillejo in questa sessione di calciomercato per acquistare un nuovo esterno destro; per ora, niente offerte

Riccardo Varotto

In questa sessione di calciomercato, il Milan punta a vendere alcuni esuberi e tra questi figura il nome di Samu Castillejo. Lo spagnolo non viene considerato molto da Stefano Pioli e spesso si trova relegato in panchina. Nonostante ciò, il giocatore non spinge per essere ceduto e attualmente la sua permanenza in rossonero blocca il mercato in entrata per quanto riguarda la fascia destra.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Paolo Maldini e Ricky Massara valutano Castillejo circa 8 milioni di euro. Il desiderio del Milan sarebbe quello di vendere l'esterno per acquistare un giocatore di maggior qualità, anche non titolare, in grado di entrare al posto di Alexis Saelemaekers e stravolgere le partite. Fin quando lo spagnolo non partirà, i rossoneri non faranno operazioni in quella sezione di campo.

In Spagna, riporta El Chiringuito, Castillejo ha parecchi estimatori tra cui Getafe, Valencia, Celta Vigo e Espanyol. Quest'ultima squadra, ritornata in Liga dopo un solo anno dalla retrocessione, sembra la pista più concreta. Brandt, Ilicic e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.