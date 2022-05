Calciomercato Milan – Castillejo saluterà in estate: il punto

Il futuro di Samu Castillejo con la maglia del Milan pare segnato. Il giocatore che saluterà nel prossimo calciomercato per dirigersi in Liga

Uno dei sicuri partenti in casa Milan è Samuel Castillejo , che nella prossima finestra di calciomercato saluterà Milano per accasarsi altrove.

L'esterno offensivo classe 1995, come riporta Todofichajes.com, è seguito con estrema attenzione dal Valencia, club di Liga che però non vorrebbe spendere alcun euro per il suo acquisto.