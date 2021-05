Calciomercato Milan – Castillejo può partire: ha estimatori nella Liga

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo, esterno offensivo spagnolo, può tornare a giocare in patria

Samu Castillejo, classe 1995, potrebbe essere ceduto dal Milan nel corso del prossimo calciomercato estivo. Lo ha evidenziato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. L'ex Málaga e Villarreal, infatti, ha estimatori in patria e tornerebbe volentieri a giocare nella Liga spagnola. Serve, però, l'offerta giusta (8-10 milioni di euro): il Milan, infatti, con Castillejo intende fare cassa. Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming >>>