Calciomercato Milan – Castillejo resta. Non previsti altri movimenti / News

Samu Castillejo non andrà al Valencia e rimarrà al Milan. Calciomercato in entrata che non dovrebbe vedere ulteriori novità

Samu Castillejo è stato molto vicino al Valencia, ma il club spagnolo ha deciso poi di virare sull'acquisto di Bryan Gil dal Tottenham. Stando a quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' l'esterno rimarrà in maglia rossonera. Inoltre non dovrebbero esserci novità da qui a domani per quanto riguarda il calciomercato in entrata. Negli ultimi minuti si è parlato di un tentativo concreto per Renato Sanches del Lille, ma è difficile che un'operazione del genere possa chiudersi in così poco tempo. Le Top News di oggi sul Milan: Tomori accelera per il derby, dal Tottenham il colpo last-minute?