Calciomercato Milan – Via Castillejo e Messias. Forse anche Saelemaekers

Alexis Saelemaekers potrebbe lasciare il Milan nel calciomercato estivo? Opzione da non escludere. Anche i primi due hanno più chance. Le news

Daniele Triolo

Il Milan, nella sessione estiva di calciomercato, vuole acquistare un nuovo esterno destro d'attacco per il 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina sottolineando, al momento, quale sia la situazione in merito ai profili tenuti sott'occhio dal club di Via Aldo Rossi (CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI).

Naturalmente, per far posto al nuovo ingresso nella rosa rossonera, dovranno esserci delle uscite nella medesima zona di campo. Ad oggi, secondo il quotidiano torinese, i maggiori indiziati a lasciare il Milan in estate sono Samu Castillejo, classe 1995, al suo ultimo anno di contratto con il Diavolo (scadenza 30 giugno 2023) e Junior Messias.

Per Castillejo si profila un ritorno nella Liga spagnola. Il Valencia, che era già stato sul punto di prenderlo a gennaio, non l'ha più comprato ma rimane interessato al biondo ex di Málaga e Villarreal. Messias, invece, giunto in rossonero la passata estate in prestito con diritto di riscatto dal Crotone (2,6 + 5,4 milioni di euro), non dovrebbe essere confermato a Milano.

La situazione, però, per Messias al Milan potrebbe cambiare in caso di cessione di Alexis Saelemaekers nel calciomercato estivo. Il Milan, infatti, valuterebbe una proposta per il laterale belga, classe 1999, qualora dovesse pervenire in sede. Il giocatore, infatti, non ha fatto il salto di qualità in questa stagione. Il suo futuro in rossonero, nonostante sia fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2026, non è poi così saldo. Milan, ecco il sogno per la trequarti: le ultime news di mercato >>>

