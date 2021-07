Calciomercato Milan – Castillejo e Hauge bloccano nuovi acquisti: il motivo

Samu Castillejo e Jens Petter Hauge bloccano il calciomercato in entrata del Milan: il Diavolo pensa alle cessioni dopo gli acquisti fatti

Il calciomercato del Milan rimarrà bloccato fin quando non partiranno Samu Castillejo e Jens Petter Hauge. Dopo i numerosi acquisti fatti, i rossoneri hanno bisogno di sfoltire la rosa per evitare di avere troppi giocatori scontenti e quindi sono necessarie alcune cessioni. I due esterni d'attacco sopra citati non rientrano nei piani di Stefano Pioli e la dirigenza rossonera è al lavoro per cercare acquirenti. A riportare la notizia è l'edizione odierna di Tuttosport.