Calciomercato Milan – Castillejo, conferme sulla trattativa con il CSKA | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo potrebbe andare al CSKA Mosca. C'è una trattativa tra i russi e i rossoneri

Il calciomercato del Milan, forse, non è ancora terminato. Dalla Russia si parla di un possibile interesse per SamuCastillejo, dopo che è sfumato un possibile approdo in Germania all'Hertha Berlino. Ma come stanno veramente le cose? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, c'è effettivamente una trattativa in corso tra il Milan e il CSKA Mosca. Non siamo ancora alla fumata bianca, ma l'accordo potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Ricordiamo che il mercato russo chiude il 7 settembre, dunque c'è ancora tempo per concludere l'operazione. Possibile l'inserimento di un diritto di riscatto. Intanto ha parlato Messias in conferenza stampa.