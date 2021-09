Calciomercato Milan – Castillejo al Cska Mosca: la richiesta dei rossoneri

Le ultime sul calciomercato del Milan: come anticipato, sembra allontanarsi la cessione di Samu Castillejo al Cska Mosca

Il calciomercato del Milan non è ancora terminato, visto che si sta provando a concretizzare la cessione di Samu Castillejo al CSKA. Come abbiamo scritto noi di Pianetamilan.it , il trasferimento dell'esterno offensivo diventa sempre più difficile.

Secondo infatti quanto riportato da eurostavka.ru, il Milan avrebbe chiesto un milione di euro per dare in prestito Castillejo. Il Cska, però, non è dello stesso avviso e dunque l'obiettivo è quello di abbassare il prezzo o ottenere il prestito gratuito. Al momento la trattativa è ferma e non sembra esserci tempo per sbloccarla, visto che domani chiude il mercato russo. Ecco le altre novità su Castillejo.