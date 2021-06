Calciomercato Milan – Castillejo al Betis? Solo ad una condizione …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo, in rossonero dal 2018, potrebbe tornare nella Liga dopo tre anni. Il punto

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , vorrebbe vendere Samu Castillejo , valutato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. L'esterno destro spagnolo, classe 1995, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola piace molto al Betis . Gli andalusi, però, avanzeranno un'offerta per l'ex Málaga e Villarreal soltanto ad una condizione.

Prima, infatti, devono vedere Nabil Fekir all'Arsenal. Nel momento in cui i 'Gunners' presenteranno ai biancoverdi di Siviglia un'offerta ritenuta congrua per l'ex Olympique Lione (si parla di una cifra tra i 25 ed i 30 milioni di euro almeno), a quel punto concretizzeranno la cessione del franco-algerino e, contestualmente, avvieranno l'iter per l'acquisto di Castillejo. Ecco le top news sul calciomercato del Milan: le ultime sul ritorno di Bakayoko e non solo