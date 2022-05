Calciomercato Milan – Carnevali: “Scamacca? Ha più richieste dall’estero”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato del futuro di Gianluca Scamacca

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Carnevali ha parlato anche del futuro di Gianluca Scamacca, seguito anche dal Milan. Ecco cosa ha detto :"È vero, piace all'Inter, ma piace anche ad altri. Ma il calcio italiano non sta attraversando un momento di prosperità. Mi piacerebbe che restasse in A per dare più valore alla Nazionale ma temo che abbia più mercato all'estero".