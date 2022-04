Calciomercato Milan – Carnevali: “Scamacca ha davvero tante offerte”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato del futuro di Gianluca Scamacca

Milan e Inter interessate a Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo. Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde, ha parlato del suo futuro alla Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto: "L’Inter ha manifestato il suo interesse, ma attenzione all’estero: Gianluca ha davvero tante offerte, pure dalla Premier. Però deve ancora crescere e forse avrebbe bisogno di stare un altro anno qui da noi. C’è una cifra base che vale per tutti i nostri giocatori più forti: si parte da 30 milioni e poi si valuta caso per caso. Il Sassuolo ha una strategia chiara: accetta di privarsi di un giocatore quando è convinto di avere un sostituto all’altezza. Sa qual è il calciatore del Sassuolo con più richieste? Maxime Lopez. Lo vogliono in Serie A e all’estero. Ma lui, come tutti gli altri, sarà ceduto quando avrò in mano un valido giocatore per quel ruolo". Intanto si punta su un talento argentino.