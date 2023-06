Calciomercato Milan – Carnevali su Frattesi: “Ad oggi nessun accordo”

Calciomercato Milan - Carnevali: "Frattesi vuole l'Italia"

Continua il Ds del SassuoloCarnevali sulle volontà di Frattesi per il suo futuro: "Quello che mi dispiace è che il ragazzo non abbia intenzione di andare in Premier perché lì ha una delle richieste più importanti. Valuteremo ma la decisione sarà presa da tutti e tre. In questo momento non abbiamo intenzione di fare accordi con nessuna società. L’accordo va chiuso in tre, a dimostrazione che Frattesi ha l’intenzione di continuare in Italia e cercheremo di accontentarlo se ci saranno le possibilità". LEGGI ANCHE:ESCLUSIVA - Bargiggia sul calciomercato e la stagione del Milan >>>