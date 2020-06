Calciomercato Milan – Carnevali: “Boga? Il Sassuolo vuole costruire”

CALCIOMERCATO MILAN – Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN in merito al futuro di Jeremie Boga, esterno offensivo seguito da tante squadre tra cui il Milan. Ecco le parole del dirigente riportate dall’ANSA.

"Boga? E' stata un'operazione molto importante e con un risultato economicamente non facile da ottenere perché lo abbiamo preso al 100% dal Chelsea. Ora faremo delle valutazioni, ma il Sassuolo vuole portare a termine il campionato senza pensare al prossimo, sapendo che la nostra politica è cercare di costruire e non di distruggere".

