Calciomercato Milan – Carnevali: “Boga? E’ richiesto da varie società”

CALCIOMERCATO MILAN – Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha parlato del futuro di Jeremie Boga, esterno offensivo neroverde seguito da tanti club tra cui il Milan. Ecco le parole del dirigente.

"Boga è cresciuto molto, dobbiamo dare merito a De Zerbi che l'ha fatto crescere – sottolinea Carnevali – .E' richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Sarà neroverde anche l'anno prossimo".