Calciomercato Milan – Caqueret rinnova con il Lione fino al 2026 / News

Maxence Caqueret, centrocampista del Lione, ha rinnovato fino al 2026. Il francese era stato accostato al Milan sul calciomercato

Nelle scorse settimane, dalla Francia, era arrivata la notizia di un interesse concreto del Milan nei confronti di Maxence Caqueret , centrocampista classe 2000 del Lione. I rossoneri avrebbero presentato un'offerta al giocatore, in scadenza nel 2023, e ancora indeciso sul suo futuro.

Adesso, però, non ci sono più dubbi. Attraverso il proprio sito ufficiale il club francese ha annunciato il prolungamento di Caqueret fino al 2026. Un rinnovo che, per ovvi motivi, allontana sensibilmente il giocatore dal Milan. Le Top News di oggi sul Milan: Gabriel Jesus, Nkunku e altre news non solo di calciomercato