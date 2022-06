Calciomercato Milan – Cambiaso vice Theo Hernandez? Le ultime news

Andrea Cambiaso, esterno del Genoa, potrebbe essere un'idea come vice Theo Hernandez per il Milan. Le ultime news

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, sul vice Theo Hernandez. Il nome, già accostato in passato ai rossoneri, è quello di Andrea Cambiaso. La retrocessione del Genoa in Serie B potrebbe permettere di acquistarlo a un prezzo vantaggioso ma, sottolinea il quotidiano torinese, sul giocatore ci sarebbero molti club di Serie A. Il futuro incerto di Fodé Ballo-Touré potrebbe essere l'assist decisivo per provare l'assalto. Milan, dal Napoli un calciatore duttile per la trequarti? Le ultime news di mercato