Calciomercato Milan – Camavinga, il Real Madrid in pole position

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 del Rennes, è uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Sono molte le squadre che hanno messo gli occhi su di lui, Milan compreso, ma la valutazione del suo club di appartenenza è decisamente proibitiva. Secondo quanto riferisce ‘Sport 1’ il Rennes, per liberare il suo gioiello, vorrebbe addirittura 80 milioni di euro. Il Real Madrid è in pole position per acquistare il giocatore, ma ci sarà sicuramente da abbassare il prezzo per far sì che l’operazione possa andare a buon fine.

