Calciomercato Milan – Sirene estere per Camarda: i rossoneri…

Il protagonista indiscusso del Milan Primavera è Francesco Camarda, classe 2008, un ragazzo che ultimamente molto spesso viene citato quando i rossoneri vincono. In sei gare disputate con il Milan Primavera, quindi, Francesco Camarda ha segnato ben sei reti. Questo significa che il classe 2008 ha una media di un gol a partita, una media degna dei migliori attaccanti. Su di lui ci sarebberp già gli occhi di club importanti: come riporta il portalefootballtransfers.com sia il Manchester City che il Borussia Dortumund avrebbero mostrato interesse per Camarda. Il Milan avrebbe del tutto tolto dalle possibilità una cessione del giovane talento rossonero, non ancora sedicenne. Ecco come e dove vedere Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>