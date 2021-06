Calciomercato Milan – Calhanoglu verso il Qatar: le ultime | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo SportMediaset Calhanoglu avrebbe deciso di accettare l'offerta al Qatar

Dopo Gianluigi Donnarumma, anche Hakan Calhanoglu dovrebbe lasciare il Milan. Come viene riportato da SportMediaset, il turco ha detto no ai 4 milioni a stagione offerti della società rossonera. A questo punto è sempre più probabile l'ipotesi Qatar: Al Duhai, infatti, gli ha offerto un triennale da 32 milioni totali. Una cifra che nessuna squadra europea può pareggiare, non solo il Milan. Su Calhanoglu c'è sempre l'interesse da parte della Juventus, ma per i bianconeri l'ex Bayer Leverkusen non rappresenta al momento una priorità. Ecco il vero grande obiettivo del Milan per il calciomercato estivo >>>