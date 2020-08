Calciomercato Milan – Calhanoglu, a breve summit con l’agente

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – È stato tra i giocatori più importanti del Milan nel post lockdown, mettendo lo zampino in circa la metà dei gol segnati dalla squadra rossonera (6 gol e 8 assist), Hakan Calhanoglu. Il turco è diventato fondamentale per la squadra di Stefano Pioli e finalmente ha messo in mostra tutta la sua qualità. Ora, però, c’è da discutere con il numero 10 rossonero il rinnovo di contratto, in scadenza il prossimo anno. Non solo Zlatan Ibrahimovic, anche il turco a breve sarà al centro delle discussioni di Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno intenzioni chiare: trattenerlo.

Ovviamente Ibra al momento rappresenta la priorità: senza un rinnovo non potrà giocare il prossimo anno e tra otto giorni è in programma il raduno. Ecco perché la fumata bianca è da attendere ormai tra pochi giorni. Calhanoglu, invece, hail contratto in scadenza nel 2021 e quindi c’è un po’ meno fretta. C’è, inoltre, una volontà comune di chiudere l’affare, al di là di notizie definite “fake” dallo stesso fantasista: Calhanoglu vuole rimanere. Nei prossimi giorni, probabilmente dopo l’accordo con Ibra, è atteso a Milano l’agente Gordon Stipic, secondo quanto riferito da calciomercato.com. Sul tavolo ci sarà un rinnovo fino al 2024 per il classe 1994. Una firma che aiuterà a respingere gli attacchi di Herta Berlino e RB Lipsia su tutte, ma anche Schalke 04. Ovviamente, per Calhanoglu è previsto anche un aumento di ingaggio.

