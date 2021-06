Calciomercato Milan – Calhanoglu si prende l’Inter: visite e firma

Hakan Calhanoglu si trasferisce a parametro zero all'Inter. Firmerà oggi un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione più uno di bonus

Daniele Triolo

Tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina parlano del clamoroso trasferimento di Hakan Calhanoglu all'Inter. Il fantasista turco, classe 1994, dopo aver giocato quattro stagioni nel Milan, ha optato per non rinnovare il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi, trasferendosi nella fila dei rivali storici.

In meno di 48 ore, dunque, l'Inter ha messo a segno il colpo Calhanoglu, con i dirigenti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio capaci di trovare in fretta il sostituto di Christian Eriksen. Prima il sondaggio telefonico per capire l'eventuale disponibilità al trasferimento, quindi l'offerta ufficiale nerazzurra accettata dal giocatore e dal suo entourage.

Tornato ieri sera in Italia e sbarcato a Linate, Calhanoglu è stato riaccompagnato a casa, nello stesso complesso residenziale dove già vivono Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, proprio da un'auto dell'Inter. Quindi, ha parlato al telefono con Simone Inzaghi, una prima chiacchierata veloce per conoscersi e per darsi appuntamento a luglio.

Stamattina visite mediche di Calhanoglu con l'Inter. Prima tappa, il centro 'Humanitas' di Rozzano, poi nuova puntata al CONI per l'ottenimento dell'idoneità sportiva. Nel pomeriggio, nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, la firma sul nuovo contratto. Un accordo di tre anni, fino al 30 giugno 2024, che non prevederà alcun bonus.

Calhanoglu percepirà dall'Inter 4,5 milioni di euro netti il primo anno e 5 netti per le seguenti due stagioni. Il Milan non era mai salito oltre i 4, quindi il giocatore ha deciso di voltare pagina e di indossare la maglia dei 'cugini'. Il turco voleva rimanere in Italia per continuare a sentirsi protagonista in un campionato importante come la Serie A.

Inoltre, la famiglia si era ambientata molto bene a Milano. Per questo Calhanoglu aveva messo in cima alla lista delle sue priorità il rinnovo con il Milan. Ma i soldi non gli bastavano e, pertanto, quando è arrivata l'Inter, non se l'è fatto ripetere due volte.

Ieri si vociferava di un possibile rilancio 'last minute' del Milan sullo stipendio. Ma nessuna conferma in merito. Il Milan è stato soltanto avvisato dall'Inter dell'inizio della trattativa, come da prassi quando si tratta di un calciatore prossimo al regime di svincolo. Il resto è venuto da sé. Ed oggi Calhanoglu cambia sponda dei Navigli. Milan, le news più importanti di mercato di lunedì 21 giugno >>>