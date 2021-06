Calciomercato Milan – Calhanoglu sfoglia la margherita

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu, impegnato agli Europei con la Turchia, andrà in scadenza il 30 di questo mese

Una delle spine nel fianco del Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, è sicuramente la situazione di Hakan Calhanoglu. Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il contratto di Calhanoglu con il Milan, come noto, scadrà il 30 di questo mese e, al momento, non è stato ancora rinnovato.