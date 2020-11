Calciomercato Milan – Calhanoglu, rinnovo lontano e futuro incerto | News

Calciomercato Milan, che ne sarà di Calhanoglu?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu è senza dubbio l’uomo del momento in casa Milan. Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, ha dedicato un approfondimento alla situazione attuale del fantasista turco, classe 1994, per vari motivi.

Il primo è di natura tecnica. Nelle prossime partite, infatti, Zlatan Ibrahimović sarà indisponibile per infortunio. La lesione al bicipite femorale della coscia sinistra ha messo fuori causa l’attaccante svedese per qualche match e, al suo posto, è Calhanoglu l’elemento in più sul quale conta il Milan di Stefano Pioli per assurgere al ruolo di leader in campo.

Il secondo è di natura contrattuale. Il Milan, infatti, rischia di dover sacrificare Calhanoglu nel calciomercato. Che ciò avvenga a gennaio o, più probabilmente, nel prossimo mese di luglio. Questo perché i negoziati tra il Milan e Calhanoglu per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2021 sono in stand-by. Le parti sono, come noto, ben distanti dal trovare un’intesa sul prolungamento.

In fin dei conti, Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, ha chiesto quasi il doppio dei soldi messi sul piatto dal Diavolo … Intanto, Calhanoglu ha sputato fuoco nel calderone delle polemiche, violando, di fatto, le normative del DPCM ed andando a trovare l’amico e connazionale Merih Demiral. Come se non bastasse il viaggiare all’interno delle zone rosse senza alcun motivo urgente, Calhanoglu, oltretutto, si è recato a Torino.

In casa, praticamente, di quella Juventus (dove gioca Demiral), che, più di tutte, lo vorrebbe tra le proprie fila a partire dalla prossima stagione. Tutto, rigorosamente, a parametro zero. Soltanto così, da calciatore svincolato, la Juventus rileverebbe il cartellino di Calhanoglu. Per poi poterlo accontentare dal punto di vista dello stipendio. Insomma, la grana del turco Calhanoglu, per il Milan, può scoppiare proprio quando ha più bisogno di lui sul terreno di gioco … CALCIOMERCATO MILAN, SVOLTA PER IL FUTURO DI OZAN KABAK: LE ULTIME >>>