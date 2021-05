Calciomercato Milan – Calhanoglu, rinnovo in stand-by | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: SportMediaset ha fornito degli aggiornamenti sul rinnovo di Hakan Calhanoglu

SportMediaset ha fornito degli aggiornamenti sul calciomercato del Milan e sul rinnovo di Calhanoglu. Il mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma è un messaggio indiretto anche nei confronti del turco, che non verrà accontentato per quanto concerne la cifra richiesta per il prolungament (5 milioni). Ricordiamo che Calhanoglu ha un'offerta dell'dall'Al-Duhail di 8 milioni di euro, cifra ovviamente fuori dalla portata del Diavolo. In questo momento dunque il rinnovo in stand-by, visto che Calha pensa all'Europeo con la Turchia. Intanto Paolo Maldini ufficializza l'addio di Gianluigi Donnarumma: le sue parole