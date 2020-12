Calciomercato Milan – Calhanoglu, pressing di Juventus e Napoli | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Calhanoglu

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tiene sempre banco in casa rossonera il futuro di Hakan Calhanoglu. Maldini e Massara continuano a proporre un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione, mentre il turco ne chiede 5 per continuare a vestire la maglia rossonera.

Situazione difficile, dunque, da tenere sotto stretta osservazione. Se non dovesse esserci la fumata bianca, il turco sarà libero di accordarsi con un'altra squadra a partire dal mese di febbraio. Stando a quanto riportato da SportMediaset, Calhanoglu piace a tantissimi club, tra cui Napoli e Juventus. Il turco, in caso di accordo con i partenopei, ritroverebbe così in panchina Gennaro Gattuso.