Le ultime sul calciomercato del Milan: continua a esserci distanza tra la richiesta di Calhanoglu e l'offerta del club rossonero
La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Hakan Calhanoglu. Mentre c'è ancora distanza tra il turco e il Milan, avanza prepotentemente il Psg. Sinora Gordon Stipic, agente del calciatore, ha dato al Milan la priorità, ma le cose sembrano essere cambiate. Maldini e Massara, infatti, continuano ad offrire 4 milioni netti, mentre l'ex Bayer Leverkusen non vuole scendere sotto i 5. Sempre a proposito di calciomercato: il Milan pensa al vice di Zlatan Ibrahimovic.
CALCIOMERCATO MILAN - Calhanoglu, c'è o no la Juventus? / News
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