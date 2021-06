Calciomercato Milan – Calhanoglu, la pazienza del club non è infinita

Le ultime sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu continua a tergiversare, ma il club rossonero potrebbe decidere di non aspettarlo

In primo piano c'è sempre il futuro di Hakan Calhanoglu. Come viene riportato da Tuttosport il turco non ha ancora dato una risposta al Milan. L'offerta è sempre la stessa: contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, a 4 milioni di euro netti a stagione. Il club rossonero non andrà oltre la proposta recapitata sul tavolo del giocatore e del suo agente già qualche mese fa.