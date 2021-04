Calciomercato Milan – Calhanoglu, la Juventus si defila | News

Continuano le trattative tra il Milan e Calhanoglu per il rinnovo di contratto: il turco ha però diverse offerte dall'estero

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. Continuano le trattative tra la dirigenza rossonera e il turco, ma le offerte per l'ex Bayer Leverkusen sono tante. Attenzione a diversi club di Premier League, ma anche alla Juventus. In realtà, come riportato dal quotidiano, i bianconeri sono interessati a Calhanoglu, ma non hanno intenzione di offrire l'ingaggio richiesto dal trequartista. Intanto Ibrahimovic firma con il Milan. Ecco quando ci sarà l'annuncio.