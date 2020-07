Calciomercato Milan – Calhanoglu in scadenza nel 2021: il punto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Hakan Calhanoglu, che ieri aveva portato momentaneamente in vantaggio il Milan sull’Atalanta.

Calhanoglu ha un contratto in scadenza nel 2021, ma il Milan non è preoccupato sotto questo punto di vista. Il turco è consapevole di essere un calciatore importante per questa squadra e il suo valore (25 milioni) sarebbe sicuramente più alto se non avesse il contratto in scadenza tra un anno. E' innegabile che in Germania ci siano tante squadre interessate a lui, ma Calhanoglu è sempre più al centro di questo Milan e dunque la società cercherà di trattenerlo.