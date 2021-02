Calciomercato Milan – Calhanoglu, aggiornamenti sul rinnovo | News

Rinnovo Calhanoglu: le ultime sul calciomercato del Milan

Uno dei nodi principali del calciomercato del Milan è il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, la meta si avvicina. Ieri c’è stato un nuovo incontro tra l’agente del turco e il club rossonero. L’ultimo ostacolo da superare è quello relativo ai bonus, con le parti che si incontreranno nuovamente la prossima settimana.

Come ormai è noto, il Milan offre 4 milioni di euro, mentre Calhanoglu chiede 5 milioni per i prossimi quattro anni. La distanza dunque è di un milione, che deve essere colmata attraverso i bonus, cioè gli step economici che riguardano il rendimento personale e quello della squadra. La natura di questi bonus è fondamentale, in quanto bisognerà stabilire se saranno facilmente raggiungibili o meno.

Dal Milan in ogni caso filtra cauto ottimismo per il buon esito dell’operazione. Questo è dovuto soprattutto alla volontà di Calhanoglu, che è quella di rimanere in rossonero. Ivan Gazidis è deciso a mantenere il tetto di spesa programmato per questa tornata di rinnovi, ma tutti sanno l’importanza dell’ex Bayer Leverkusen all’interno della squadra di Pioli.

Sempre sul fronte rinnovi c'è ovviamente in primo piano quello di Gianluigi Donnarumma. Il portiere oggi compie 22 anni. Il discorso è simile a quello di Calhanoglu: Gigio vuole rimanere al Milan, ma al momento i contatti per prolungare il contratto sono risultati infruttuosi. Addirittura, ad oggi, non sembra esserci accordo neanche sulla durata, visto che Raiola spinge per farlo firmare sino al 2022, massimo 2023. «Lasciamo stare Gigio, in questo momento è concentrato per conquistare importanti obiettivi con il Milan» ha detto il procuratore pochi giorni fa. Vedremo cosa succederà, ma è arrivato il momento delle scelte sia per il classe 1999 e sia per il turco. Comanda il cuore o la testa?