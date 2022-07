Calciomercato Milan – Caldara allo Spezia, il retroscena sull’ingaggio

Mattia Caldara lascerà il Milan in questo calciomercato estivo per approdare nella fila dello Spezia di mister Luca Gotti. Il punto su di lui

Mattia Caldara, difensore centrale classe 1994 rientrato dal prestito al Venezia, lascerà il Milan in questo calciomercato estivo. Lo farà per approdare nella fila dello Spezia di mister Luca Gotti. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.