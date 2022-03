Calciomercato Milan – Caldara, sondaggio esplorativo del Torino

Mattia Caldara rientrerà al Milan nel prossimo calciomercato estivo, ma non resterà alla corte di Stefano Pioli. Finirà in maglia granata?

Daniele Triolo

Mattia Caldara tornerà al Milan nella prossima sessione di calciomercato. Il difensore centrale, classe 1994, non dovrebbe essere riscattato, infatti, dal Venezia. Questo nonostante la stagione tutto sommato positiva dell'ex atalantino in Laguna (22 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia finora, con un gol e un assist all'attivo) e un diritto di riscatto piuttosto basso del suo cartellino a titolo definitivo (4 milioni di euro).

Quindi Caldara, al termine del campionato, farà ritorno a Milanello. Ma, molto probabilmente, finirà per non restare alla corte di mister Stefano Pioli. Sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2023, Caldara dovrebbe partire nuovamente, questa volta definitivamente, per un'altra destinazione. Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', per il giocatore nativo di Bergamo ci sarebbe stato un sondaggio esplorativo del Torino.

I granata, infatti, in estate cederanno il brasiliano Gleison Bremer per 25 milioni di euro (piace ai rossoneri, ma anche e soprattutto ad Inter e Bayern Monaco, nonché a Manchester United e Tottenham) e vorrebbero sostituirlo proprio con Caldara. Il quale, come noto, dà il meglio di sé quando viene impiegato in una difesa a tre. Milan, duello di mercato con l'Inter per il baby talento: le ultime news >>>

