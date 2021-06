Calciomercato Milan – Caldara, oggi summit in sede con l’agente

Caldara nel prossimo calciomercato tornerà al Milan dal prestito all'Atalanta. Oggi incontro con il suo procuratore nella sede rossonera.

La carriera di Mattia Caldara ha preso una piega non particolarmente bella e nel prossimo calciomercato tornerà al Milan. Il difensore classe 1994 era andato in prestito all'Atalanta nella sessione di mercato invernale del 2020. Un anno e mezzo di prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Una cifra che i bergamaschi hanno deciso di non pagare. Ciò significa che spetterà al Milan decidere cosa fare. Per questo motivo, oggi a Casa Milan, secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, si è presentato Giuseppe Riso, suo procuratore. Ha ancora due anni di contratto col Milan, che deve decidere se cederlo nuovamente o provare a rivalutarlo in casa. Intanto non si è chiusa del tutto la pista Giroud >>>