Calciomercato Milan – Sorpresa Caldara: può restare alla corte di Pioli

Continua senza sosta la ricerca di un nuovo centrale di difesa, in questo calciomercato estivo, per il Milan che ha ceduto Matteo Gabbia al Villarreal. Proprio per questo motivo i rossoneri stanno vagliando sul mercato diverse opzioni e una di queste potrebbe essere quella di cercare nel proprio giardino per trovare quel rinforzo di cui il tecnico Stefano Pioli ha proprio bisogno. Proprio per questo motivo il Milan, oltre a studiare le opzioni disponibili sul mercato, starebbe pensando di confermare Mattia Caldara come centrale di riserva.