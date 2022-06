Calciomercato Milan – Caldara nome caldo per la difesa dell’Empoli

L'Empoli è molto interessato a Mattia Caldara, difensore centrale di proprietà del Milan ma nell'ultima stagione in prestito al Venezia

L'Empoli cerca di un difensore e il nome più caldo al momento è quello di Mattia Caldara , centrale di proprietà del Milan nell'ultima stagione in prestito al Venezia. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del forte interesse dei toscani, spinto anche dal neo-allenatore Paolo Zanetti . L'ex centrocampista, infatti, ha avuto Caldara già alle sue dipendenze, proprio a Venezia.

Mattia Caldara ha fatto rientro in rossonero, ma sarà solamente di passaggio. Il centrale non rientra nei piani di mister Pioli e verrà nuovamente ceduto. L'idea dell'Empoli è quella di acquistare Caldara a titolo definitivo. Anche il Milan vorrebbe monetizzare dalla cessione di un calciatore che non serve alla causa rossonera. Nelle prossime settimane si attendono sviluppi.