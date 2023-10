Calciomercato Milan – I rossoneri puntano Calafiori e Zirkzee: le news

Il Milan ha così promosso Davide Bartesaghi dalla Primavera come vice di Theo Hernández. Ma il nome dell'ex giallorosso non è mai uscito dai radar rossoneri. Vi è entrato, di prepotenza, anche questo in vista del calciomercato estivo 2024, invece, quello di Zirkzee. L'olandese piace molto per la sua capacità di cucire il gioco e aprire varchi per i compagni: se in quest’annata migliorerà l’aspetto realizzativo, il futuro sarà tutto dalla sua parte.

L'idea: i due a Milano con Saelemaekers definitivo al Bologna — Il Bologna lo ha acquistato, nell'estate 2022, per 9 milioni di euro dal Bayern Monaco. Oggi vale intorno ai 20 milioni di euro, con i bavaresi che vantano il 35% sull'eventuale, futura rivendita. 'Tuttosport' ha dunque ipotizzato che il Milan possa prendere il 'pacchetto' Calafiori-Zirkzee, per un totale di circa 30 milioni di euro, facendo leva anche sui 12 milioni di euro che dovrebbe ottenere dai felsinei per il riscatto di Saelemaekers. Una triplice operazione a titolo definitivo non sarebbe utopia. Scudetto, Champions e qualche curiosità: Milan, le parole di Musah >>>

