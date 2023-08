Calciomercato Milan – Calafiori favorito come vice Theo Hernandez

Il Milan è alla ricerca di un vice Theo Hernandez affidabile. Il terzino sinistro Fodé Ballo-Touré ha deluso le aspettative e non si è dimostrato in grado di sostituire il fuoriclasse francese e ricoprire un ruolo di tale importanza. Il classe '97 difatti sembrerebbe essere in uscita ed è in contatto col Werder Brema.