Calciomercato Milan – Per Calafiori c’è l’inserimento del Genoa

La dirigenza rossonera continua con il suo lavoro sul calciomercato, alla ricerca dei giusti profili da inserire nella rosa di Stefano Pioli. Non solo operazioni in entrata. Il Milan, in questo calciomercato, potrebbe pensare anche ad alcune cessioni. Sarebbero molti, infatti, i calciatori che non rientrerebbero nei piani della società e di Pioli. Ballo-Tourè potrebbe essere alla ricerca di una nuova squadra. In quel caso i rossoneri dovrebbero puntare su un nuovo giocatore per il vice Theo. Il primo nome sarebbe quello di Calafiori. Ecco le ultime. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sul terzino del Basilea ci sarebbe anche il forte interesse del Genoa. I problemi, si legge, sarebbero sempre legati alle alte richieste del club svizzero. Calafiori ha avuto un'ottima stagione e ha un contratto fino al 2025 con il Basilea. LEGGI ANCHE: Calciomercato - Dal Belgio. "Il Milan la priorità di Taremi"