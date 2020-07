Calciomercato Milan – Calabria verso il Siviglia: c’è la conferma

CALCIOMERCATO MILAN – Si discute da mesi ormai del futuro di Davide Calabria, sempre più lontano dal Milan. Il club è in cerca di plusvalenze, e il terzino può esserlo visto che è cresciuto nel settore giovanile rossonero e dunque il suo costo è stato zero. Si parla da un po’ di un timido interesse del Siviglia. Nelle scorse settimane l’indiscrezione era stata lanciata dai colleghi spagnoli del Mundo Deportivo. Oggi le conferme arrivano invece da calciomercato.com.

Monchi, direttore sportivo andaluso, cerca un sostituto del 35enne Jesus Navas per il ruolo di terzino destro. Calabria potrebbe essere il profilo giusto. Il Siviglia, dopo l’acquisto (è scattato qualche giorno fa l’obbligo di riscatto) di Jesus Suso, potrebbero togliere al Milan un altro esubero. E chissà che proprio in quella fascia destra del Siviglia, possa riformarsi la “coppia” rossonera.

L’agente di Calabria, Alessandro Lucci, è stato a Casa Milan il mese scorso, ed ha peraltro ottimi rapporti con il Siviglia. Insomma, l’operazione è fattibile. Le cifre rischieste dai rossoneri per il cartellino del terzino (in scadenza nel giugno 2022) non sono note.

Il suo valore è di almeno 10-15 milioni di euro, almeno secondo i dati Transfermarkt e una nostra personale valutazione. Vedremo cosa ne penserà il club di via Aldo Rossi. Una cosa è certa: Calabria è sacrificabile, non c’è dubbio.

