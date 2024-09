Il Milan scende il campo oggi contro il Lecce. Per la dirigenza rossonera ci sarà lavoro sia sul mercato che per quanto riguarda i rinnovi. Non solo quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez (scadenza 2026). Tra i giocatori in scadenza c'è anche il capitano rossonero: Davide Calabria, infatti, ha un contratto fino a giugno 2025 e rischia quindi di salutare il Diavolo a parametro zero. Le ultime novità.