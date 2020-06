Calciomercato Milan – Calabria nel mirino del Bologna: la situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Sono tanti i giocatori del Milan che rischiano di essere ceduti nel corso della prossima stagione. Tra questici sarebbe Davide Calabria il quale, secondo calciomercato.com, sarebbe entrato nel mirino del Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoblu lavorano al terzino milanista in caso di cessione di Takehiro Tomyasu.

Le prestazioni di Calabria in questa stagione sono state particolarmente negative – purtroppo ben accompagnato dal resto dei compagni che non hanno fatto meglio – e dunque il Milan potrebbe pensare di cederlo. Già da mesi si parla di alcuni terzini destri nel mirino del Milan, tra tutti Denzel Dumfries del PSV. Ma almeno uno tra Conti e Calaria dovrebbe eessere ceduto per far cassa ed evitare esagerato sovraffollamento in un ruolo.

Ad oggi è ancora esageramente complicato prevedere quali possano essere i progetti futuri del Milan, in quanto non è ancora certo l’arrivo di Ralf Rangnick alla guida del club nella parte sportiva. Calabria, come il resto dei suoi compagni, dovrà giocarsi bene le proprie chance nel corso della ripresa della Serie A post-lockdown. Due mesi per mantenere il posto in rossonero.

