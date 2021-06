Calciomercato Milan – Cairo fissa il prezzo per Belotti

Il calciomercato del Milan in entrata prosegue e il profilo di Belotti è sempre tenuto in considerazione: Cairo fissa il prezzo.

Il Milan è alla continua ricerca di un attaccante in questa sessione di calciomercato e Belotti è sempre piaciuto ai rossoneri. Il club di Via Aldo Rossi continua ad avere contatti con il Chelsea per Giroud , ma comunque si tengono in considerazione anche altri profili. Il Gallo è stato molto vicino al Milan già nell'estate del 2017, quando Mirabelli e Fassone provarono a convincere Cairo , ma senza successo.

Sul giocatore non c'è solo il Milan: anche la Roma è alla ricerca di una punta e il profilo di Belottiè tenuto in considerazione. Il contratto del classe '93 scade tra un anno (estate 2022) e sembra che il Gallo non abbia intenzione di rinnovarlo per provare a mettersi in gioco in squadre di prima fascia. Milan, si cambia strategia per l'attaccante? Ecco tutte le novità >>>